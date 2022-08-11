شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: حل أزمة العمالة الموسمية بموسم الحج لتعطل العبارة التى تقلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بجدة كشف عن نجاح الملحق العمالي وليد عبد الرازق أحمد رئيس المكتب فى احتواء أزمة بين العمالة المصرية الموسمية العاملة بموسم الحج مع أحد شركات نقل الحجاج بسبب تعطل العبارة البحرية التي تستقلها للعودة إلى مصر وتأخر مستحقاتهم وتحميلهم رسوم تذكرة الطيران.

وقال الملحق العمالي إنه قام على الفور بالتواصل مع خالد بن علي مسؤول الشركة، وتم التأكيد على صرف كامل مستحقات العمالة المصرية وعدم خصم أى مبالغ وتحمل الشركة تذكرة سفر الطيران للراغبين فى العودة بالطيران، وتم احتواء الأزمة وإنهائها وتقديم الشكر للشركة على التعاون المثمر بين المكتب والشركة.