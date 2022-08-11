شكرا لقرائتكم خبر عن بها عربة نادى.. اعرف مواصفات قطارات النوم الجديدة المستوردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكك الحديدية، مع شركة تالجو الإسبانية لتصنيع وتوريد 7 قطارات نوم فاخرة جديدة بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة لمدة (15) سنة شامل الإتاحية وتوريد قطع الغيار والمعدات الخاصة بالقطارات، ويعرض الخليج 365 مواصفات هذه القطارات.

القطارات الجديدة تقدم أعلى مستويات الرفاهية والتكنولوجيا الحديثة.

القطار يتكون من 18 عربة.

كل قطار به "عربة قوى -عربة بوفيه- عربة نادى- 5 عربات أولى فاخرة -10 عربات ثانية فاخرة".

القطارات مدعمة بخدمات الإنترنت.

إجمالي عدد العربات 126 عربة.

الصفقة ستساهم في دعم الأسطول الحالى من قطارات النوم بالسكة الحديد.

ستشكل نقلة نوعية هائلة في تقديم خدمة فاخرة تليق بجمهور المسافرين.

تساهم فى زيادة عدد الرحلات الخاصة بتلك القطارات على خطوط الشبكة.