دور العبادة والتكييفات.. ننفرد بنشر خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء - مستند



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تستعد الحكومة لتطبيق توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن خفض استهلاك الطاقة وتنفيذ خطة ترشيد الكهرباء على مستوى الدولة.

وانفرد الخليج 365 بالحصول على نص خطة ترشيد استهلاك الكهرباء المزمع تنفيذها على مستوى جميع المحافظات في مصر.

وجاءت تفاصيل خطة الترشيد كما يلي:

1- ترشيد الاستهلاك الكهربائي بكافة المباني والمرافق التابعة للدولة طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن.

2- تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية بالتنسيق مع جهات الاختصاص على أن يراعى عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين.

3- الالتزام بالمواعيد الخاصة بالمحال العامة.

4- الالتزام بخفض أنظمة التكييف بالجهات الحكومية والمولات التجارية وخلافه بحيث لا تزيد عن 25 درجة مئوية.

5- تخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهات المحال.

6- تخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات (الأندية الرياضية - الاستادات الرياضية - ملاعب كرة القدم - الصالات المغطاة)، عقب انتهاء الفعاليات التي تقوم بها.

7- ترشيد الإنارة بالإعلانات المضاءة وكذلك ترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة.