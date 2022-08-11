مدبولي: الحكومة تستعد للانتقال الدائم إلى العاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتم حاليا الإعداد والتجهيز للانتقال النهائي والدائم للحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس.

وأشار مدبولي إلى أنه يتم الاطمئنان على منظومة الاتصالات، وتجهيز الطرق، خاصة في ظل تنفيذ بعض أعمال تنفيذ القطار الكهربائي والمونوريل.

كما تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حاليا الانتهاء من تسليم كل المباني الحكومية للوزارات والجهات المعنية، في ظل استكمال

أعمال التأثيث المختلفة.