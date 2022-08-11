إحباط تهريب 16 عملة أثرية من عصور مختلفة عبر مطار الغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار الغردقة الدولي، بالتنسيق مع البحث الجنائي بالمطار، محاولة تهريب 16 عملة معدنية أثرية قديمة من عصور تاريخية مختلفة، أخفاها راكب استرالي الجنسية أثناء سفره إلى تركيا، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

كانت وردت معلومات من إدارة البحث الجنائي لجمارك مطار الغردقة، بالاشتباه في محاولة راكب استرالي الجنسية تهريب أشياء مخالفة أثناء سفره إلى تركيا على رحلة طائرة الخطوط الجوية التركية.

وكلف علي محمد مراد، نائب مدير الجمرك، عادل قرني، مأمور الجمرك، ومحمد رسلان، مدير الحركة، بتفتيش أمتعة الراكب، وتبين وجود 16 عملة معدنية قديمة تم الشك في أثريتها وعرضها على إدارة المنافذ الأثرية بالبحر الأحمر ومطار الغردقة، وتم التأكيد بأنها عملات نقدية معدنية أثرية ترجع لعصر الملك قسطنطين الأول، والعصرين اليوناني والروماني والإسلامي وتخضع لقانون حماية الآثار.

وقرر عبدالعال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات بعد العرض على الدكتور قدري هابيل، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.