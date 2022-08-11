وزير الري: حملة كبرى لنظافة نهر النيل من الملوثات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع المهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، والدكتور يسري خفاجي، رئيس الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي، وأحمد فتحي، رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر، لمتابعة الاستعدادات الجارية لتنفيذ حملة نظافة كبرى من المخلفات بطول مجرى نهر النيل يوم 17 سبتمبر القادم بالتزامن مع الاحتفال بـ "اليوم العالمي للنظافة" - والذى يُعد أكبر نشاط مدني لإزالة المخالفات في العالم ليوم واحد يشارك فيه أكثر من 191 دولة.

وصرح الدكتور عبدالعاطي بأن هذه الحملة الكبرى تهدف لحماية نهر النيل من التلوث والمخلفات البلاستيكية، والحفاظ على التنوع البيولوجي المائي، في إطار الاستعدادات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه والإعداد لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ القادم COP27، وستقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والري بتحديد أماكن انطلاق الحملات في نهر النيل وتوفير المعدات اللازمة لحملة النظافة.

وأعرب الوزير عن رغبته في مشاركة أكبر عدد ممكن من الشباب وطلبة المدارس في هذه الفعالية، في ضوء السعي لرفع الوعي البيئي بمخاطر تلوث المياه ، والتأكيد على أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني بمختلف المحافظات وعلى نطاق واسع في هذه الفعالية المهمة.

وأضاف أن نجاح مثل هذه الحملة سيكون بمثابة نموذج ناجح للتنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص يمكن تكراره مستقبلا في مجال حماية الموارد المائية من مختلف أشكال التلوث.

جدير بالذكر أن هذه الحملة يتم تنفيذها تحت رعاية وزارة الموارد المائية والري ووزارة التنمية المحلية ومؤسسة شباب بتحب مصر وأحد الشركات الخاصة وعدد من المنظمات الدولية المعنية، وبمشاركة 16 محافظة ذات واجهة نيلية في فعالياتها من خلال قيام الأجهزة المحلية بهذه المحافظات بنقل المخلفات التي سيتم تجميعها للمدافن الصحية ومواقع تدوير المخلفات الصلبة، ومن المنتظر تسجيل هذه الحملة الكبرى لنظافة مجرى نهر النيل في "موسوعة جينيس" باعتبارها الحملة الأطول على الإطلاق على مستوى العالم.ش