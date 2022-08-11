حملات تفتيش على المحال.. تفاصيل خطة الحكومة لترشيد الكهرباء "خاص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور خالد قاسم، متحدث وزارة التنمية المحلية، ومساعد الوزير، تفاصيل تطبيق خطة ترشيد استخدام الكهرباء لتوفير الغاز الطبيعي.

وقال قاسم، في تصريح لمصراوي، اليوم الخميس، إنه سيتم خفض الإضاءة لترشيد استهلاك الكهرباء في كل المباني الحكومية على مستوى المحافظات وفق ما كلف به رئيس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين.

وشدد متحدث الوزارة، على أن الهدف من الخطة هو تعظيم استخدام الموارد ومن بينها الطاقة للاستفادة منها في زيادة موارد الدولة المالية.

وتابع الدكتور خالد قاسم، أنه تم توجيه المحافظين بشأن وحدات المحليات أو مراكز الشباب وكل ما يتعلق بإدارة المؤسسات الحكومية.

وأوضح: كل محافظة هتحدد توقيتات العمل بها وآليات تخفيض الإضاءة، وفيه توجيه عام صادر من الوزارة وفقا لتكليفات رئيس الوزراء، وسيتم مراعاة الأنشطة التي تتعلق بالجمهور ومنها السوبر ماركت وغيرها لأن دي بيحتاجها كل بيت مصر.

وأشار إلى أنه تم توجيه المحافظين في جميع المحافظات بشن حملات تفتيشية على المحال لمتابعة مدى التزامها بقرارات الترشيد وذلك مع بداية التطبيق الفعلي للقرار.