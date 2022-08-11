بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي بخفض الإضاءة لترشيد الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أكد مصدر رفيع المستوى بمحلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي، بدأ اجتماع مجلس الوزراء الممعقد بمدينة العلمين الجديدة، بخفض الإضاءة داخل القاعة تنفيذا لخطة الدولة لترشيد الكهرباء.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن منذ أيام عن خطة الدولة لترشيد الكهرباء وذلك بسبب تداعيات الأزمة العالمية الراهنة واتجاه الحكومة نحو إعلان عدد من الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وتستهدف الحكومة من تطبيق تلك الإجراءات توفير الغاز الطبيعي لتصديره للخارج وزيادة العائد من النقد الأجنبي.