نقيب القراء يوجه الشكر للرئيس السيسي لرعايته للقرآن وأهله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

انطلقت صباح الخميس، مقرأة كبار قراء القرآن الكريم و أعلام دولة التلاوة بجمهورية مصر العربية، بمسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه بالقاهرة، برئاسة الشيخ محمد أحمد صالح حشاد نقيب قراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية، ضمن جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله.

وحضر المقرأة، الشيخ محمود محمد الخشت، والشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ طه محمد النعماني، والشيخ أحمد تميم المراغي، والشيخ أحمد أبو فيوض، والشيخ محمد يحيى الشرقاوي، والشيخ هاني الحسيني، والشيخ عبد الناصر حرك، والشيخ محمد عبد البصير ، والشيخ فتحي عبد المنعم خليف، والشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، والشيخ يوسف قاسم حلاوة، والدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، والدكتور محمد عزت محمد محمد، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، والشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد، والدكتور محمد الشحات أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامي، والشيخ هاني السباعي مدير عام شئون القرآن الكريم، والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة.

وأعرب الشيخ محمد حشاد نقيب القراء عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته للقرآن وأهله، ورعايته لبيوت الله وخاصة مساجد آل البيت، التي شهدت تطورًا غير مسبوق، وقدم الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على رعايته لهذه المجالس القرآنية، مؤكدًا أن وزير الأوقاف أول من جمع كبار قراء الجمهورية في مقرأة للقرآن الكريم، وأن وزارة الأوقاف تشهد تطورًا يسابق الزمن في برامجها الدعوية والقرآنية، وأن خدمة كتاب الله (عز وجل) في أعلى أولوياتها، كما أكد أن مقارئ القرآن الكريم تشهد إقبالًا غير مسبوق وتواكب العصر حيث تتحفنا وزارة الأوقاف عبر صفحاتها وقنواتها بأئمة أعلام نسعد بأصواتهم العذبة في تلاوة القرآن الكريم.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف لا تأل جهدًا في خدمة كتاب الله (عز وجل)، من خلال المسابقات المحلية والدولية ومسابقات الأسرة القرآنية والأصوات الحسنة وغيرها من المسابقات التي تؤكد اهتمام الأوقاف بالقرآن الكريم، كما تم رفع بدل المقرأة النموذجية من 160 جنيها إلى 400 جنيه شهريا، وبدل مقرأة كبار القراء إلى 500 جنيه بداية من أغسطس 2022م، وذلك تقديرًا لأهل القرآن وتشجيعا على تلاوته وإتقان حفظه وفهم معانيه.