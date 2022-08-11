القبض على المشتبه بهم في جريمة قتل هزت فيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على المشتبه بهم في قتل موظف بإحدى الجهات داخل مسكنه بفيصل غرب المحافظة.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بمقتل شخص داخل مسكنه بشارع العشرين فيصل بجوار محل مأكولات شعبية.

انتقل رجال المباحث بفرقة الغرب إلى محل البلاغ تنسيقًا مع قطاع الأمن العام وحضور الأدلة الجنائية، وتبين بالفحص المبدئي مقتل شخص مسؤول بإحدى الجهات على يد مجهولين عُثر عليه مشهم الرأس وآثار طعنات متفرقة بالجسد.

وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط موقع الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة لرصد المترددين على مسرح الجريمة حتى أمكن تحديد المشتبه بهم وضبطهم.

مأمورية مكبرة اقتادت المشتبه بهم إلى منشأة شرطية للتحقيق وسماع أقوالهم لمواجهتم بالأدلة والتحريات تحت إشراف اللواء علاء فتحي.