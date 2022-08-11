مريض نفسي يطعن شخصين باستخدام سكين في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تفاصيل اعتداء مريض نفسي، على شخصين باستخدام سلاح أبيض في منطقة ميدان الحادثة بالقناطر الخيرية.

تلقى مركز شرطة القناطر الخيرية، بلاغ من الأهالي بتعدي مريض نفسي على شخصين باستخدام سلاح أبيض "سكين" بمنطقة ميدان الحادثة.

وانتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين قيام "ع. ر.ع"، 33 سنة، مريض نفسي، بالتعدي على سائقين بسلاح أبيض وإصابتهما بجروح طعنية وقطعية وتم نقلهما لمستشفى القناطر العام لتلقي العلاج؛ وذلك عقب بسبب إصابة المتهم بحالة هياج عصبي أمام منزله.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم بالواقعة، وبمواجهته بدت عليه علامات الاهتزاز النفسي وكان يهذي بعبارات غير مفهومة.

وكشفت التحريات أن المتهم يعاني من انفصام مزمن بالشخصية، وأعراض ذهنية وهلاوس، وكان يخضع للعلاج النفسي.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.