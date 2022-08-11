تنفيذ 88 ألف حكم قضائي وضبط 300 قطعة سلاح في يوم واحد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وتنفيذ الأحكام القضائية وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت الجهود على مدار 24 ساعة في مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 87839 حكما قضائيا متنوعًا، وضبط 300 قطعة سلاح ناري، 305 قضايا مخدرات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار مواصلة الحملات لمواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون، وفرض السيطرة الأمنية.