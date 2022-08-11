السر مع الحارس.. كشف لغز سرقة شقة أجنبي بالتجمع الأول



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على حارس عقار سرق مبلغ من داخل منزل أجنبي بالتجمع الأول.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" ، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الاول باكتشافه سرقة مبلغ مالي (عملات "أجنبية – محلية") من داخل مسكنه، واتهم حارس العقار بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، كما أقر بأنه نظراً لطبيعة عمله طرف المجني عليه، وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية بمسكنه خطط لسرقته، وفى سبيل ذلك تمكن من مغافلته والاستيلاء على المبالغ المالية من داخل حقيبة خاصة بالمجنى عليه ولاذ بالفرار.

وأضاف بقيامه باستبدال العملات الأجنبية المستولى عليها إلى العملة المحلية ، وتم بإرشاده ضبط (المبلغ المالي المستولى عليه) داخل حديقة المسكن محل حراسته، وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق