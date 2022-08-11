استغاثة ومطاردة بشوارع الأزبكية.. ضبط عصابة الشرطة المزيفة بالقاهرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط مسجلين خطر انتحلا صفة رجال شرطة لسرقة المواطنيين بالازبكية.

الواقعة بدأت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تناهى إلى سمعها صوت استغاثة من أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر أمكن ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتي "القاهرة – الفيوم"، وبحوزتهما (مبلغ مالي مجهول المصدر)، وبصحبتهما (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم).

وبسؤال الأخير، أقر بأنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه المتهمان وتحصلا منه على المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما، عقب إيهامه بأنهما من رجال الشرطة، إلا أنه ارتاب في أمرهما فاستغاث بالمارة.

وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المجني عليه اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "انتحال الصفة.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.