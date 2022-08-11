ضبط طبيب مُزيف ادعى قدرته على إجراء عمليات جراحية بالقاهرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على شخص ينتحل صفة طبيب لإجراء عمليات جراحية بالقاهرة.

كان ضباط مباحث القاهرة نجحوا في ضبط أحد الأشخاص "منتحل صفة طبيب" وسيدة "معاونة" مقيمان بنطاق محافظتي "القاهرة – القليوبية" وإنشائهما حسابا على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) للإعلان عن قيامهما بإجراء عمليات جراحية مقابل مبلغ مالي، وضبط بحوزتهما هاتفان محمول –كمية من العقاقير والأدوات الطبية المستخدمة في إجراء العمليات المشار إليها، وبمواجهتهما اعترفا بما نسب إليهما.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.