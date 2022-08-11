باستخدام مواد مجهولة المصدر.. ضبط مصنع لانتاج الشوكولاته في المرج



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، مسؤول عن مصنع لانتاج الشوكولاته من مواد مجهولة المصدر بالمرج.

كانت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، ضبطت المسؤول عن مصنع لإنتاج وتصنيع "الشيكولاتة"- كائن بدائرة قسم شرطة المرج وذلك لحيازته كميات من المواد الغذائية "شيكولاتة " مجهولة المصدر ومدون بها بيانات إنتاج ومدة صلاحية على خلاف الحقيقة وبعضها غير صالح للاستهلاك الآدمي غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المخزن على (730 كيلو جرام "شيكولاتة"– 100 كيلو جرام بديل زبدة– 350 كيلو جرام سكر – أدوات التصنيع) وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.