شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بسعر 7 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس بسعر 7 جنيهات
- البصل الأبيض 3 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 3 جنيهات.
- الكوسة بـ 9.5 جنيه.
- الجزر بـ 7:5 جنيها.
- الخيار بـ 9.5 جنيها.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 6,5 جنيه.
- الباذنجان العروس 6.5 جنيه.
- الفلفل البلدى 5 جنيهات.
- الفلفل الألوان 15 جنيه.
- الليمون بـ 12 جنيها.
- فاصوليا 15 جنيها.
- بلح بارحى 34 جنيها.
- بامية 26 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
- وورق عنب 19 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.
- عنب أحمر 12.5 جنيها.