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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

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‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس ، وجاءت كالتالى:

 

 

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 7 جنيهات للكيلوجرام.

 

 

‏‎‏‎- البطاطس بسعر 7 جنيهات

 

 

‏‎‏‎- البصل الأبيض 3 جنيهات.

 

 

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3 جنيهات.

 

 

‏‎‏‎- الكوسة بـ 9.5 جنيه.

 

 

‏‎‏‎- الجزر بـ 7:5 جنيها.

 

 

‏‎‏‎- الخيار بـ 9.5 جنيها.

 

 

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

 

 

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

 

 

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6,5 جنيه.

 

 

‏‎‏‎- الباذنجان العروس 6.5 جنيه.

 

 

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 5 جنيهات.

 

 

‏‎‏‎- الفلفل الألوان 15 جنيه.

 

 

‏‎‏‎- الليمون بـ 12 جنيها.

 

 

- فاصوليا 15‎ جنيها.

 

 

‏- بلح بارحى 34 جنيها.

 

 

- بامية 26‎ جنيها.

 

 

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.

 

 

‏‎- وورق عنب 19 جنيها.

 

 

‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.

 

 

‏- عنب أحمر 12.5 جنيها.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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