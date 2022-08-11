شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يفتتح أعمال تطوير الورش المركزية لإصلاح السيارات بهيئة النظافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال تطوير ورفع كفاءة الورش المركزية لإصلاح السيارات بالهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بالزاوية الحمراء.

وأشار محافظ القاهرة خلال تفقده لعمل أحدث الماكينات التي تم مد الهيئة بها إلى أن الهيئة تشهد كل يوم تطويرًا جديدًا لرفع كفاءة العمل بها بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين ، مؤكدا على تقديره لكافة العاملين بالهيئة الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفاني وأمانة في كافة الظروف والأوقات .

وأكد محافظ القاهرة أن الجهد المبذول من العاملين أصبح محل إشادة من جميع المسئولين فى الدولة لعملهم الهام الذي يساهم في الحفاظ على صحة المواطنين ، مضيفا أن العمل الذي يؤديه عمال النظافة يساهم في إظهار الوجه الحضاري والتاريخي للعاصمة التي تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة يبرزها أعمال رجال هيئة النظافة .

حضر الافتتاح الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد ، واللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة والهيئة.

وأضاف اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة أن أعمال التطوير بالهيئة تستهدف عمل إكتفاء ذاتى وتحقيق وفورات مالية لتحسين دخل العاملين بها ، مشيرا إلى أن مساحة ورش الزاوية الحمراء تبلغ ١٠٥٠٠ م٢ ، وقد تم تطوير الورش انشائيًا وتغيير البنية التحتية والانارة بعد رفع مناسيب الارضيات، إلى جانب أعمال الدهانات والترميمات للعناصر الإنشائية ، وتغيير الأسقف بالإضافة إلى تزويد الورش بأحدث المعدات التى تمكنها من عمل العمرات البسيطة والجسيمة والقيام بكافة أنواع اصلاح سيارات الهيئة أو الجهات الخارجية بأسعار تنافسية على أيدى عمال ومهندسى الهيئة .

واشار رئيس الهيئة إلى أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة شملت تطوير ورش الميكانيكا التي كانت تقوم بإصلاح السيارات البيك أب باضافة ٢ ورشة ميكانيكا ديزل و٢ ورشة ميكانيكا بنزين وذلك لإصلاح وعمل عمرات لكل انواع السيارات ، كما تم تطوير ورشة الكهرباء التي كانت تقوم بالإصلاح اليومي الخفيف بإضافة ورشة كهرباء تقوم بإصلاح كل أنواع السيارات بها أحدث أجهزة كشف الأعطال ، بالاضافة إلى تطوير ورشة الكاوتش ومدها بأحدث الأجهزة للحام والترصيص لجميع انواع الكاوتش كما تم استحداث عدد من الورش الجديدة كورشة دهان الدوكو وورشة الخراطة التى تضم أحدث المخارط وورشة للحدادة وورشة للطلمبات .