شكرا لقرائتكم خبر عن وقف رئيس قرية بالغربية عن العمل 3 أشهر بسبب إلقاء سائق لودر القمامة فى مصرف سماتاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت وزارة التنمية المحلية انتشار مقطع فيديو بقيام سائق لودر تابعة للوحدة المحلية لقرية سجين الكوم بمحافظة الغربية بإلقاء القمامة والمخلفات في مصرف سماتاي المار أمام القرية.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه وفي استجابة سريعة وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، علي الفور بالتواصل مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية للتأكد من صحة الواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم التأكد من صحة الفيديو وقرر محافظ الغربية، إيقاف كلا من (أ. م. م) رئيسة الوحدة بقرية سجين الكوم و (ح .ع . ف) سائق اللودر بالوحدة، عن العمل لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، مع إيقاف نصف الراتب لهما.

وشدد اللواء محمود شعراوي على ضرورة أن يكون جميع العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظات المثل والقدوة أمام المواطنين وعدم ارتكاب أي مخالفات أو أخطاء خاصة في إطار مطالبة المواطنين بالحفاظ علي نهر النيل والمجاري المائية وعدم إلقاء المخلفات والقمامة ، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون مع أي عامل بالمحليات يقوم بإلقاء مخلفات أو قمامة في غير الأماكن المخصصة لذلك سواء المحطات الوسيطة أو المقالب أو المدافن الصحية .