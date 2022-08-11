شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشرت صحيفة الوقائع المصرية الجريدة الرسمية فى العدد 31 الصادر في 9 المحرم سنة 1444 هـ مكرر ( أ ) في 7 أغسطس قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022 بالإطار التنظيمي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراءالذكية في محافظات جمهورية مصر العربية رئيس مجلس الوزراء المم MIRIA بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 : وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القرارات الصادرة عن الاجتماع رقم ( 8 ) للجنة العليا المعنية بالتحضير تضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 : وعلى ما عرضته وزيرة البيئة

المادة الأولى من القرار نصت أنه تطلق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات جمهورية مصر العربية تحت إشراف الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف التأكيد على جدية الدولة المصرية في التعامل البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 من خلال تقديم مشروعات محققة لذلك ، ووضع خريطة على مـسـتـوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها .

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وتضم هذه المشروعات المدة التخطيط و المشروعات المحلية الصغيرة ( خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة ) و المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة . والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، و المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

تشكل لجنة تنظيمية وطنية برئاسة السفير هشام بدر منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، ويكون منسقا عام للمبادرة ، وعضوية كل من ممثل عن وزارة الخارجية ممثل عن وزارة البيئة J ممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . ممثل عن وزارة التنمية المحلية ممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

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( المادة الثانية ) من القرار تؤكد أن للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين وممثلي المجتمع المدني في مجال عملها لإنجاز المهام الموكلة إليها ،

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المادة الثالثة تتولى اللجنة التنظيمية الوطنية القيام بالمهام الآتية : ۱ - الإشراف والمتابعة والتنسيق بشأن كافة الأمور التنظيمية واللوجستية للمبادرة . تحديد معايير اختيار المشروعات الخضراء الذكية 3 - إعداد برنامج تدريبي للتعريف بماهية المشروعات الخضراء الذكية ، 4ووضع إطار تنفيذي له بكل محافظة بالتنسيق مع المحافظة والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بها . 5على أن يتم تنفيذه خلال شهر أغسطس ۲۰۲۲ بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 6 التعريف بالمبادرة في وسائل الإعلام المختلفة 7 - تلقى المشروعات المؤهلة للمشاركة في المبادرة من اللجان التنفيذية المشكلة بالمحافظات وعرضها على لجنة التحكيم الوطنية . ۸ - التنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لإتاحة المعلومات التفصيلية عن المشروعات المختارة على مستوى المحافظات على موقعه الإلكتروني ۹ – تدبير التمويل اللازم للمبادرة بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية تنظيم مؤتمر وطني في شهر سبتمبر بحيث يتم عرض المشروعات المختارة من جانب اللجان التنفيذية للمحافظات بحضور ممثلى جهات وطنية ودولية مختلفة .

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المادة الرابعـة ) تشكل لجـان تـنـفـيـذية على مستوى المحافظات برئاسة المحافظ المختص ، وعضوية كل من : رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالمحافظة ممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . ممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثل عن المجتمع المدني . ويكون لكل لجنة مقرر يحدده رئيسها ، بالتشاور مع المنسق العام للمبادرة . وللجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين لإنجاز مهامها .

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‏( المادة الخامسة ) تتولى اللجنة التنفيذية على مستوى المحافظة بالتنسيق مع المنسق العام للمبادرة وتحت إشراف السيد اللواء وزير التنمية المحلية القيام بالمهام الآتية : 1 – التوعية بالمبادرة وتنفيذ البرامج التدريبية ذات الصلة . ۲ – دراسة المشروعات المقدمة على الموقع الإلكتروني وفقا للمعايير التي تحددها اللجنة التنظيمية الوطنية . ۳ - اختيار المشروعات المؤهلة على مستوى المحافظة ( مشروع واحد لكل فئة من الفئات الستة للمشروعات المبينة بعاليه في المادة الأولى ) .

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( المادة السادسة ) تشكل لجنة تحكيم وطنية برئاسة الدكتور محمود محيى الدين - رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ، وعضوية كل من : المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب .

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‏السفير هشام پدر - منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - رئيس اللجنة التنظيمية الوطنية ومنسق عام المبادرة ، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي ، وخبير في مجال الحلول التكنولوجية الخضرا ، يختاره وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . رئيس المنتدى المصرى للتنمية المستدامة خبير في مجال الاقتصاد الأخضر والمناخ - تختاره وزيرة البيئة . وللجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين وممثلي المجتمع المدني لإنجاز مهامها

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‏( المادة السابعة ) تتولى لجنة التحكيم الوطنية القيام بالمهام الآتية : 1 - اختبار المشروعات الفائزة بالمبادرة وفقا للمعايير التي تحددها اللجنة التنظيمية الوطنية ، ووفق لأولويات رؤية مصر ٢٠٣٠ وخطة الإصلاحات الهيكلية.