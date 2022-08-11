شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 38 شاباً والتفتيش على 294 منشأة بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد بتعيين 38 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن تسجيل 53 من راغبى العمل، وتوفير 120 فرصة عمل.
وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت باستخراج 36 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 36 شكوى عمالية ، تم تسوية 29 منها ودياً ، 4 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، وتم احالة عدد 3 شكاوى للمحكمة العمالية.
وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يونيو الماضي- أن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل ، بالتفتيش على 294 منشأة ، دوري وحملات ، والقيام بـ 7 حملات تفتيش ليلية ، وأسفر عن تحرير محضراً منشأة مخالفة ، وعمل 6 ندوات توعية ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 59 منشأة ، وإعادة التفتيش على 44 منشأة ، أسفر عن تحرير 8 محاضر، وعمل 12 قياسات ميدانية.
وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم متابعة 120 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.