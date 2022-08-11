شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 38 شاباً والتفتيش على 294 منشأة بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد بتعيين 38 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن تسجيل 53 من راغبى العمل، وتوفير 120 فرصة عمل.

ولفت الوزير إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً قامت المديرية بصرف منحاً لتلك الفئة بلغت 98 ألفاً و 55 جنيها لـ 77 عاملاً من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت باستخراج 36 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 36 شكوى عمالية ، تم تسوية 29 منها ودياً ، 4 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، وتم احالة عدد 3 شكاوى للمحكمة العمالية.

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يونيو الماضي- أن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل ، بالتفتيش على 294 منشأة ، دوري وحملات ، والقيام بـ 7 حملات تفتيش ليلية ، وأسفر عن تحرير محضراً منشأة مخالفة ، وعمل 6 ندوات توعية ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 59 منشأة ، وإعادة التفتيش على 44 منشأة ، أسفر عن تحرير 8 محاضر، وعمل 12 قياسات ميدانية.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم متابعة 120 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.