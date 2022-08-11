شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكلف بصيانات شاملة لأعمدة الإنارة لترشيد الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتنفيذ صيانات شامله لولاعات وأعمدة الإنارة بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والجانبية والقرى لضمان تشغيلها بالصورة الصحيحة فى التوقيتات المحددة لها مؤكداً انه من غير المسموح وجود عامود أنارة مضاء نهاراً او دون المواعيد المقررة للتشغيل فى اطار تنفيذ محافظة الجيزة خطه ترشيد استهلاك الكهرباء .

وأكد محافظ الجيزة على سرعة البدء فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهدف تخفيض وترشيد استهلاك الكهرباء بصورة عامة مع المتابعة المستمرة من قبل كافه المسئولين فى جميع المواقع الحكومية لتنفيذ خطه الترشيد .

وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال اى أعمال سرقة للتيار الكهربائى بالتعاون بين الأجهزة المعنية ومراجعة اكشاك الباعه للتأكد من التزامها باستخدام مصادر كهربائية صحيحة وعدم سرقه التيار الكهربائي مع اتخاذ الإجراء القانونى حيال المخالف.

كما كلف محافظ الجيزة بالتنسيق مع المولات التجارية التى تضم تكييفات مركزية بحيث يتم ضبطها على درجة حرارة 25 فأكثر، وليس أقل من 25، وهو ما سيسهم فى توفير المزيد من الكهرباء وترشيد استهلاك الغاز اللازم لإنتاجها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده المحافظة لمتابعه تنفيذ خطه ترشيد استهلاك الكهرباء خلال المرحلة المقبلة

وقد شدد اللواء أحمد راشد خلال اللقاء على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بكل حسم فيما يتعلق بالتطبيق الواضح والقوي للمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامه بحيث تغلق في الساعة 11 مساء.

وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للمواعيد الصيفية لغلق المحلات، حيث تبدأ عقوبة مخالفة المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والكافيهات والمطاعم بإنذار كتابى لكل من يخالف القرار، ووفقا للقانون تتم متابعة المخالف لمدة 15 يوما، وفى حال تكرار المخالفة يتم توقيع عقوبة الغلق لمدة شهر وعدم فتح المحل أو المقهى إلا بتصريح كتابى من المركز التكنولوجى للتراخيص، وأخيرًا فى حال مخالفة المواعيد المقررة للفتح والغلق يتم إلغاء الترخيص.





وفيما يلى المواعيد الصيفية لغلق المحال والمولات التجارية: - فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً.

- يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 12 منتصف الليل.

- فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا.

- استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

- فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً

- عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

-تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

- مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.