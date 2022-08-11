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حماية الطفل من الأعلام غير الأمن.. فى العدد الجديد لمجلة نور للاطفال

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القاهرة - سامية سيد - صدر العدد الجديد لمجلة نور للأطفال الصادرة من منظمة خريجى الأزهر، لشهر أغسطس، و تضمنت الأبواب:

 

1- باب طاقة نور والذي وجه ي بأهمية حماية الطفل من الأعلام غير الأمن والتمسك بالقيم والأخلاق المصرية والتصدي للأفكار الغربية التي تهدم المجتمع وتوفير هوية الطفل وتعزيز اهتمامه بالوطن

قصة مصورة للشخصية الكارتونية فأرسوف ( الفار الفيلسوف) شرحت  القصة للأطفال الوضع الاقتصادي العالمي الناجم عن الحرب الدائرة وقدمت توعية بأهمية الاقتصاد ومعنى الاكتفاء الذاتي.

 

2- باب دستور بلدنا وهو باب جديد بالمجلة وأول حلقاته تتحدث عن علم مصر وتعريف المواد التي يناقشها الدستور بطريقة بسيطة للأطفال

3- باب تحقيقات نور والذي ايضاً يطرح اول حلقاته تحت عنوان "ماذا يشاهد أطفالنا" بالمجلة وهو يناقش أهمية وجود قناة مصرية للطفل.

 

4- باب قصة آدم وحواء وهي قصة مصورة تحث على ترسيخ مفهوم الفطرة للأطفال لمواجهه الأفكار الشاذة الوافدة علينا من كارتون الغرب.

 

5- بالإضافة لعدة أبواب أخرى شيقة وجميلة بالمجلة (لوحة وفنان- عائلة قمر- طور نفسك- الإتيكيت- فكر والعب- أفلام لا تنسى).

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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