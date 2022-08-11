شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعقد أول مقرأة لكبار قراء مصر بمسجد الإمام الحسين.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت وزارة الأوقاف، منذ قليل، مقرأة قرآنية لكبار قراء القرآن الكريم وذلك بمسجد الإمام الحسين رضى الله عنه بالقاهرة، ضمن خطة الوزارة للتوسع فى المقارئ القرآنية واستعادة دور المسجد الدعوى.

وضمت المقرأة عدد من كبار قراء القرآن الكريم فى مصر من بينهم :"الشيخ محمود محمد حسن الخشت، الشيخ عبد الفتاح علي عبد الفتاح الطاروطي، الشيخ أحمد تميم المراغى، الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، الشيخ طه محمد شعبان النعماني، الشيخ أحمد أبو فيوض" .

وأطلقت وزارة الأوقاف خطة دعوية مكبرة، فور عودة العمل بالمساجد لما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا، من خلال عدد من البرامج والمشروعات الدعوية وعلى رأسها عودة المقارئ القرآنية ولأول مرة فتحها للمصلين ورواد المساجد، وتعد المقارئ القرآنية مركزًا للتدريب على قراءة القرآن الكريم مجودًا ، ويقوم بالقراءة فيها نخبة من القراء والأئمة أصحاب الفكر الوسطي المعتدل ، الذين يمتازون بحسن الصوت، والأداء المنضبط.

وزارة الأوقاف، قررت مؤخرًا التوسع في المقارئ القرآنية لتشمل الأئمة وجمهور المصلين في المساجد لتعليم النشء وكبار السن قواعد النطق السليم على الوجه الذي يعينهم على حسن تدبر القرآن الكريم وتفهمه بالكيفية التي أُنزل بها والمتلقاة من الأئمة القراء، كما ستكون هناك مقارئ للسيدات بإشراف الواعظات والمحفظات المعتمدات.