شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تنفى ما أثير بشأن إعفاء الطلاب من قرار محو الأمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت جامعة الأزهر صحة ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعى بشأن إعفاء الطلاب من قرار محو الأمية لشخص كل عام.

وأوضحت الجامعة فى بيان لها: أن هذه الإشاعات لا أساس لها من الصحة، وأكدت على ضرورة التزام الجامعة بقرار المجلس الأعلى للأزهر الشريف بهذا الشأن، والذي يعد أحد متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

كما أوضحت الجامعة أن الفئات المستثناة من هذا القرار هم طلاب الكليات العملية وأقسام (الكيمياء والطبيعة والفيزياء والرياضيات والعلوم والعلوم البيولوجية والجولوجية والتربية الفنية ومكتبات وتكنولوجيا التعليم والإعلام والتربية الرياضية) بالكليات النظرية.