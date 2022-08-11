إقامة كنيسة ومحطة طاقة شمسية.. 7 قرارات جمهورية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي 7 قرارات جمهورية جديدة بتخصيص أراض لإقامة مشروعات تنموية ومحطة طاقة شمسية وكنيسة للأقباط الكاثوليك.

وجاءت القرارات الجمهورية على النحو التالي:

1- القرار رقم 331 لسنة بتخصيص مساحة 7929.8 فدان تقريبا تعادل 33311801.5 م2، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، من ضمنها مساحة 767.18 فدان تقريبا نقلا من الأراضي المخصصة للقوات المسلحة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2018 وذلك لاستخدامها في إقامة تجمعات عمرانية.

2- قرار رقم 332 لسنة 2022 بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة مطروح لصالح القوات المسلحة نقلا من الأراضي المخصصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2020.

3- قرار رقم 333 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 45371.67 فدان تقريبا تعادل 190598824 م2 منها مساحة 5955.58 فدان تقريبا نقلا من الأراضي المخصصة لوزارة التجارة والصناعة بقرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2008.

4- قرار رقم 334 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 24.71 فدان تقريبا تعادل 103819 م2، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شرق المنطقة الصناعية بالمطاهرة بمحافظة المنيا لاستخدامها في إقامة محطة طاقة شمسية.

5- قرار رقم 335 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 0.12 فدان تقريبا تعادل 541 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز قوص بمحافظة قنا، وذلك لاستخدامها في إقامة كنيسة للأقباط الكاثوليك.

6- قرار رقم 336 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 105.18 فدان تقريبا تعادل 441884 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الشرقية لاستخدامها في إقامة منطقة استثمارية.

7- قرار رقم 337 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 7.18 فدان تقريبا تعاجل 30189 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الروضة، مركز بئر العبد، محافظة شمال سيناء، وذلك لاستخدامها في إقامة مصنع لتكرير ملح الطعام.