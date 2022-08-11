غلاء الأسعار وترشيد الكهرباء.. الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي في العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم الخميس، وذلك من مدينة العلمين الجديدة.

ويناقش المجلس اليوم عددا من الموضوعات المهمة على رأسها متابعة الأزمة الروسية - الأوكرانية ومدى تأثيرها على الاقتصاد واستمرار مواجه الحكومة لموجات غلاء الأسعار للحد من آثارها على المواطن.

كما يناقش المجلس تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير استهلاك الغاز في ظل ما يشهد العالم من ارتفاع أسعار المحروقات وبالفعل كانت بداية تنفيذ خطة الدولة لترشيد الكهرباء أمس عند بدء رئيس الوزراء اجتماعاته بخفض المصابيح الكهربائية داخل قاعة الاجتماعات.

ويناقش المجلس تقريرا عن أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا وأعداد المصابين داخل المستشفيات والحالات الحرجة والمتوسطة بالإضافة إلى أعداد المواطنين الذين تم تلقيحهم ضد فيروس كورونا.