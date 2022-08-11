مدبولى يرأس اجتماع الحكومة من العلمين الجديدة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم الخميس، وذلك من مدينة العلمين الجديدة.

يناقش المجلس عددًا من الموضوعات الهامة على رأسها متابعة الأزمة الروسية-الأوكرانية، ومدى تأثيرها على الاقتصاد، واستمرار مواجهة الحكومة لموجات غلاء الأسعار والحد من آثارها على المواطن.

كما يناقش المجلس تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير استهلاك الغاز في ظل ما يشهده العالم من ارتفاع في أسعار المحروقات، حيث كانت بداية تنفيذ خطة الدولة لترشيد الكهرباء أمس عند بدء رئيس الوزراء اجتماعاته بخفض المصابيح الكهربائية داخل قاعة الاجتماعات.

ويناقش المجلس تقريرًا عن أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا وأعداد المصابين داخل المستشفيات والحالات الحارجة والمتوسطة بالإضافة إلى أعداد المواطنين الذين تم تلقيحهم ضد الفيروس.