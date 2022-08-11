شكرا لقرائتكم خبر عن 14 معملا بـ5 كليات بجامعة عين شمس تستقبل طلاب المرحلة الأولى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد جامعة عين شمس، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون التعليم و الطلاب تحت إشراف ريهام العطيفي القائم بأعمال المدير العام ، لاستقبال الطلاب الناجحين من حاملي شهادة الثانوية العامة المصرية، وتقديم خدمة التنسيق الإلكتروني لهم من خلال 14 معملاً تم تجهيزها على أعلى مستوى بكليات (الآداب – الحاسبات والمعلومات – الهندسة – البنات – الزراعة)، وذلك اليوم الخميس ، تزامنا مع انطلاق تنسيق المرحلة الأولى.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه مكتب تنسيق القبول بالجامعات، فتح باب تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الأولى اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 11/8/2022 وحتى يوم الإثنين الموافق 15/8/2022

وتأتى معامل التنسيق، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب وإشراف محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم و الطلاب.

و خصصت الجامعة ولأول مرة معملاً لاستقبال الطلاب من ذوي القدرات الخاصة بمقر مركز الإبصار بكلية الآداب، تم تجهيزه تقنياً وبشرياً لتقديم كافة أوجه المساعدة والنصح والإرشاد في التقديم للجامعات خلال عملية التنسيق الإلكتروني.

واستعدت الجامعة من خلال فريق عمل متخصص للرد على كافة استفسارات الطلاب وذويهم ومساعدتهم في التنسيق في كافة مراحل التنسيق حرصاً على مستقبلهم وذلك من خلال فريق الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب بالجامعة بما يمكن الطلاب المقبلين على الدراسة الجامعية من الانتقال للعالم الأوسع من المعرفة بكل سهولة ويسر.

وقرر مكتب تنسيق القبول بالجامعات، فتح باب تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الأولى اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 11/8/2022 وحتى يوم الإثنين الموافق 15/8/2022 وذلك وفقًا للحد الأدنى التالى:-

• الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.

عدد الطلاب: 22475

• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.

عدد الطلاب: 15220

• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر

عدد الطلاب: 80063

• إجمالي عدد الطلاب: 117758

وأكدت وزارة التعليم العالى، أنه سيتم فتح معامل التنسيق بالجامعات اعتباراً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، وعلي الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة) حيث لن يُسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والاجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.