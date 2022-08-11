اليوم.. الجيزة تنظم ملتقى توظيفي برواتب تصل لـ 3900 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن تنظيم ملتقى توظيفي بمقر الجهاز بحضور مسئول الموارد البشرية بشركة الاستثمارات السياحية (تيكو) وذلك اليوم الخميس من الساعة ۱۱ صباحا حتى ۲ ظهرا.

وأوضحت المحافظة في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" تفاصيل الوظائف المطلوبة على النحو التالي:۔

كابتن - ويتر - باریستا - طباخ – استيوارد (المؤهل دبلوم – السن من ۱۸ :۳۰ - المرتب من ۲۸۰۰ جنيه حتى ۳۹۰۰ جنيه حسب الوظيفة)

ودعت المحافظة، الراغبين في العمل، الحضور لمقر الجهاز ۳۰۰ ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني ت ۳۰۷۲۰۸۲۰ – ۳۰۷۱۱۱۹۸.