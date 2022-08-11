حدث ليلا| اعترافات المتهم بقتل الطالبة سلمي.. البيت الأبيض يتوعد إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

شهد عامل بمعرض للأدوات المنزلية بجوار العقار محل الواقعة بحضور "إسلام محمد" المتهم بقتل "سلمى بهجت"، إليه يوم تنفيذ جريمته وشرائه منه سكينًا تعرف عليه بعدما أطلعته النيابة العامة على صوره التي التقطها المتهم بهاتفه.

واستمعت النيابة العامة إلى 11 شاهدًا منهم خمسة رأوا المتهم حال ارتكابه الجريمة، هم حارسة العقار، وابنها، وأحد المقيمين فيه، وصاحب حانوت بقالة مجاور للعقار، وصبي يعمل لديه، حيث تواترت أقوالهم حول رؤيتهم المتهم وهو يطعن المجني عليها بمدخل العقار بعدما سمعوا صوت صراخها.

حذر البيت الأبيض اليوم الأربعاء من أن إيران ستواجه "عواقب وخيمة" في حال الاعتداء على أي مواطن أمريكي، بعد تقارير تفيد بتخطيط الحرس الثوري الإيراني لتأجير شخص لقتل مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون.

ظهرت دعوات إلى إعلان حالة الطوارئ في جنوب أفريقيا بعد اغتصاب جماعي تعرض له ثماني نساء أثناء تصوير فيديو موسيقى الشهر الماضي.

‏أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه لا يحق للولايات المتحدة في السيطرة على مصير الدول والشعوب الأخرى.