شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الرضاعة الطبيعية تساهم فى منع اصابة الأطفال بالأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان أن الرضاعة الطبيعية تساهم فى الحد من وفيات الرضع الناتجة عن أمراض الطفولة الشائعة وقالت وزارة الصحة يساهم لبن الأم فى التنمية الحسية والمعرفية للطفل كما أنه يساعد فى حماية الرضع من الأمراض المعدية والمزمنة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الرضاعة الطبيعية هامة للأطفال وتكسبهم المناعة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن لبن الأم يعطى الطفل 30% من احتياجاتة الغذائية، مؤكدًا أنه من الضرورى الالتزام بالرضاعة الطبيعية المطلقة خلال الــ 6 شهور الأولى من عمر الطفل.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الرضاعة الطبيعية المطلقة تتمثل فى الاكتفاء برضاعة الطفل بلبن الأم فقط دون إدخال أعشاب أو ألبان صناعية لضمان حصول الرضيع على كافة العناصر الغذائية الموجودة فى لبن الأم.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الطفل يحتاج إلى شرب الماء خلال الــ 6 شهور الأولي من عمره فترة الرضاعة الطبيعية المطلقة فالماء يمثل 88% من مكونات لبن الأم.