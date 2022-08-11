شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة المشاريع الخضراء فى الوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الإدارة المركزية للتنمية المستدامة بوزارة البيئة، خلال تقرير صادر عنها تحت عنوان المشروعات الخضراء ، بالتعاون مع وزارة التخطيط قائمة المشروعات الخضراء فى الوطن العربى، والتى تضم عدد من المشروعات وخاصة الموجودة فى ‏المملكة العربية السعودية والإمارات والمعدغرب والبحرين

خلال هذا التقرير يتم رصد هذه المشروعات وهى

1- جامعة الملك عبدالله العلوم والتقنية " أحد هذه المشاريع فقد ضممت على إدارة تدوير المياه الرمادية لإعادة استخدامها لأغراض دي النباتات وغيرها ، تمتلك الجامعة أيضا ألواحا كهروضوئية بمساحة كبيرة تنتج طاقة كهربائية نظيفة .

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‏2- جاري العمل على إعادة تأهيل مساحات واسعة من الأراضي القاحلة وتشجيرها وحماية الكائنات البرية والبحرية في بيناتها المتنوعة داخل المملكة ، وتكثيف الجهود للحد من انبعاثات الكربون الإمارات العربية المتحدة

الإمارات العربية المتحدة.

تعد مدينة مصدر من هذه المشاريع ، وتتميز بكونها تستمد الطاقة اللازمة لها بالكامل من محطة ضخمة داخلها لتوليد الطاقة الشمسية تستخدم النفايات البولوجية للحصول على أسمدة عضوية ، فيما يتم تحويل بعض هذه النفايات عن طريق الحرق إلى مصدر إضافي للطاقة أما مسجد خليفة التاجر " فيقع في إمارة دبي ويعد صديقا البينة ، حيث يستخدم الطاقة الشمسية لإضاءة أعمدة الإثارة الخارجية ، كذلك لتسخين مياه الوضوء بدل مسحدات الماء الكهربائية.

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‏ البحرين البحرين أسست الحكومة مركز التجارة العالمي الذي يعد ناطحة سحاب تتضمن كجزء من تصميمها طواحين هواء عملاقة لتوليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح مركز التجارة العالمي في البحرين الذي ياتي في صورة مسنين متصلين بإرتفاع 240 مترا ، بعد ناطحة السحاب الأولى في العالم التي تتضمن كجزء من تصميمها طواحين هواء عملاقة لتوليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح .

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أما المغرب فينت مدينة محمد السادس الخضراء وتندرج المدينة الخضراء محمد السادس في إطار منهجية معايير الشهادة البيلية LEED ND .

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‏ويتم تتبع الجودة المرموقة للمدينة الخضراء مجتمعيا وبيئيا في جميع مراحل التطوير العوائق والتحديات التي تعرقل إجراء المشاريع الخضراء لندم المنطقة العربية بمخزون كبير من الموارد الطبيعية بسبب الموقع الجغرافي ، على الرغم من ذلك فهي تشهد أعلى معدلات البطالة ولا تستفيد من الطاقات المتوفرة لديها الاستفادة المثلى ، هناك حاجة لدعم البلدان النامية في النواحي التقنية والتكنولوجية ضرورة ترسيخ دور التعليم والتدريب التقني والمهني لصقل مهارات العاملين للتحول نحو مفهمو الاقتصاد الأخضر وتنفيذ المشاريع الخضراء بالوطن العربي .

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‏عدم استقرار البيئة السياسية والذي يتفاقم بفعل النزاعات الإقليمية والاضطرابات الأمنية أهم التجارب الدولية ( بحسب القطاع ) مشروعات عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة توطين صناعة المركبات الكهربائية منظومة إدارة و تدوير المخلفات ماليزيا - تونس - المغرب - تركيا .