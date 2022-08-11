السبت.. جمعية عمومية لـ"المصريين بالخارج" لاختيار أسماء مرشحي مجلس إدارة الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

يعقد الاتحاد العام للمصريين في الخارج جمعيته العمومية، يوم السبت المقبل 13 أغسطس، لمناقشة جدول الأعمال في مقره في وسط القاهرة، وسيتم إجراء انتخابات عدد (15) عضو جديد في مجلس إدارة الإتحاد العام للمصريين في الخارج وفقاً للقانون الجديد رقم 149/2019.

وبحسب بيان اليوم، تقدم للترشح مجموعة كبيرة من أبناء الوطن في الخارج من مختلفة أنحاء العالم، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي:

- النائب أبو النجا المحرزي، عضو مجلس الشيوخ الحالي والمستشار القانوني للاتحاد

- النائب شريف فخري، عضو مجلس النواب السابق عن المصريين في الخارج ومستشار الاتحاد.

- الدكتور ثروت قادس، عضو في البرلمان الألماني والمفكر ومؤسس ورئيس أكاديمية الحوار في العالم.

- الدكتوره سهير منتصر، وكيل كلية الحقوق الاسبق وعضو لجنة الإصلاح التشريعي ومدير عام شركة استشارات قانونية في قطر.

- مهندسة مرفت خليل، خبيرة ومصممة ديكور حر في لندن والمتحدث الرسمي للاتحاد في أوروبا ورئيس فرع بريطانيا.

- محمود فضل، رجل أعمال وصاحب ومدير شركة في جنيف سويسرا ومؤسس اتحاد جاليات أوروبا ورئيس الجاليات النوبية في العالم.

- الدكتور إبراهيم يونس، ناشط خدمي لأبناء الجالية وإعلامي ورجل أعمال في إيطاليا وصاحب مجموعة مدارس في تورينو وميلانو.

- محمد أبو العيش، إعلامي ونائب رئيس تحرير في مجموعة من الصحف السعودية ورجل أعمال في مصر والسعودية.

- سعيد عثمان، رجل أعمال في مصر وهولندا وانجلترا وصاحب سلسلة مطاعم شهيرة حول العالم ونائب رئيس الجمعية الهولندية المصرية.

- عبد الرحيم الخولي، رجل أعمال في باريس فرنسا.

- الدكتورة كورين شنودة، ناشطة في مجالات الخدمة العامة ومدير تنفيذي في جمعية صناع الخير وعضوة هامة في المجالس القومية.

- الدكتور محمد فريد عزت، خبير اقتصادي وصاحب شركات في مجال

- المهندس إسماعيل أحمد علي، رجل أعمال وصاحب مجموعة شركات تعمل في مجالات مختلفة منها المستلزمات الطبية وواحدة من أكبر شركات الحديد في مصر وأحد مؤسسي الاتحاد

- الدكتور سعيد المغربي، مدير مجموعة شركات في طاجاكستان وشرق آسيا في مجال الطيران والاستيراد من مصر.

- أحمد الصادي، رجل أعمال في قطاع السياحة في النمسا.

- رأفت صليبـ صاحب شركة بترول في كاليفورنيا.

- صفوت البنا، عمدة أحد المقاطعات في استراليا وصاحب شركات سياحة دولية

- المستشار علاء سليم، محاسب قانوني وخبير معتمد ومستشار مالي في جهة سيادية بالخليج.

وقال علاء سليم الأمين العام للاتحاد، إن الانتخابات ستتم وفقا للضوابط واللوائح والقوانين وتحت إشراف الجهات الإدارية والرقابية في مصر، وأن لجنة من الأعضاء غير المرشحين مسؤولين عن التصويت والفرز.

وأضاف المهندس إسماعيل أحمد رئيس مجلس الادارة الحالي، أن المجلس الجديد موكل إليه مهام جسيمة تساهم في تأكيد الهدف من إنشاء الاتحاد العام للمصريين للوقوف صفاً امامياً دفاعاً عن الدولة المصرية في كل أنحاء العالم.