برواتب مجزية.. وظائف خالية في القاهرة الكبرى- تفاصيل ورابط التقديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، توفير فرص عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة بأجور مجزية طبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

تأتي هذه الفرص تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق.

وتهدف النشرة إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص، على أن يتم التقديم على الموقع الالكتروني اضغط هنا "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل" وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

القاهرة

وفرت مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة فرص عمل تتمثل في 300 فرد أمن، و350 سائقا، و 200 مندوب مبيعات، و 250 مسئول تسويق ، و15 مشرف مبيعات.

الجيزة

وفرت مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة فرص عمل تتمثل في: 25 محاسب فرع، و20 مسئول إستعلامات، و 60 كاشير، و95 بائع، و35 أمن كاميرات، و25 مندوب توصيل، و30 عامل نظافة.

القليوبية

وفرت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية فرص عمل تتمثل في: 250 عامل خياطة، و 10 عامل طباعة، و15 عامل تعبئة وتغليف، و 50 عامل مكواة، و5 عمال أورليه، و5 عمال سنجر، و 2 مساعدين، و 4 عمال مخازن، و 2 سائق كلارك، ومراقب أمن.