مصدر أمنى ينفي تصريحات الإخوان بشأن أوضاع السجون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نفى مصدر أمني صحة ما تناولته إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وأبواق إعلامية خارجية موالية لتوجهاتها، حول الأوضاع بالسجون، والتي تم الترويج لها من أحد الأشخاص، بقصد تحقيق مكاسب شخصية.

وأوضح المصدر أن ذلك يتنافى مع تقارير وتصريحات موثقة صدرت عن رئيسة وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ والعديد من المنظمات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، عقب زياراتها عددًا من مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تطبق فيها تطبيق سياسة عقابية حديثة تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد المصدر أن تلك الادعاءات تأتي ضمن المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية والباحثين عن مكاسب سياسية للتأثير على الرأي العام.