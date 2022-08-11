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اليوم.. استئناف المحلل الشرعي على حكم حبسه سنة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
تنظر محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، اليوم الخميس، الاستئناف المقدم من محمد الملاح المعروف إعلاميًا بـ"المحلل الشرعي" على حكم الحبس والغرامة.

كانت محكمة جنح الاقتصادية، عاقبت محمد الملاح بالحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والاعتداء على قيم المجتمع.
وذكرت النيابة العامة في بيان لها، أنها تلقت بلاغًا في مطلع نوفمبر من العام الماضي، عقب ظهور المتهم ببرنامج تليفزيوني بصحبة الإعلامي شريف عامر، ادَّعى خلاله أنه يعمل كمحلل شرعي، وأنه سبق زواجه بـ 33 امرأة مطلقة حتى يحل لأزواجهن ردّهن مرة أخرى.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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