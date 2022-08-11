شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء توجه بعض النصائح المواطنين لترشيد استهلاكهم وخفض قيمة الفاتورة والان مع تفاصيل الخبر
ونصح حمزة فى تصريحات خاصة ل" الخليج 365"، المواطنين بضرورة اتباع طرق ترشيد الاستهلاك و الاستخدام الأمثل للطاقة لتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية ، موكدا أن ترشيد الاستهلاك لا يعنى عدم الاستخدام وانما يعنى حسن الاستخدام.
وفيما يلي نصائح وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة لترشيد استهلاك الكهرباء وتجنب قيمة ارتفاع فاتورة الاستهلاك الشهرية :
1-عند شراء اى جهاز جديد يجب التأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة.
2- التأكد من ازالة الثلج المتراكم من الثلاجة باستمرار لان تراكم الثلج يجعلها تعمل بكفاءة أقل وتستهلك كهرباء اكثر.
3- عدم وضع الطعام الساخن فى الثلاجة يجعلها تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء.
3- ترتيب الاطعمة داخل الفريزر ووضعهم جنب الي جنب لملئ الفراغات تجعلها لا تستهلك كهرباء أقل.
4- تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة او مرتين اسبوعياً وذلك لان استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يومياً .
5- اضبط التكييف على درجة حرارة 25 .
6- لا تعتمد على المجفف الكهربائي واعتمد على أشعة الشمس.
7- شغل الغسالة بكامل حمولتها لأنها تستهلك نفس كمية الطاقة.
8- استخدم المايكرويف في تسخين الأكل بدلًا من الفرن الكهربائي، لأنه يستهلك وقتًا أقل، وبالتالي طاقة أقل.
9- املئ غلاية المياه حسب الحاجة فقط لان زيادة المياه يستهلك طاقة أكثر.
10- فصل الاجهزه الكهربائية من مصدر التيار الكهربائي من خلال نزع الفيشة بعد الانتهاء من استخدامها.
11-ضبط التكييف على درجة حرارة 25 واحرص على وضع مروحة أمامه لتقليل استهلاك الكهرباء و الحصول على كفاءة عالية.