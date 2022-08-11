شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حوافز المشروعات الخضراء فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
وضعت الدولة عدد من محفزات العمل فى المشروعات الخضراء ، سيتم رصدها خلال هذا التقرير
اولا تعريفة التغذية للطاقة المتجددة حيث أنه لتحفيز الاستثمار الخاص في الطاقة المتجددة.
ثانيا شهادة النجمة الخضراء للفنادق السياحية، حيث حصل 92 فندق على هذه الشهادة.
ثالثا خفض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المستوردة وتم خفض بنسبة 10 % .
رابعا قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، الذى نص على منح " المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها ، صناعة تدوير المخلفات الزراعية خصما من صافي الأرباح الخاضعة الضريبة بنسبة % 30 خفضا من التكاليف الاستثمارية.
ومن ضمن الحوافز أيضا الحوافز الخاصة بضريبية خاصة، و المادة تنص على ضرورة مراعاة سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المعلنة من مجلس الوزراء في تعاقداتها ، ومراعاة العبارات الجودة والتكلفة ، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام على أساس كامل دورة الحياة لما يطرح ، وتضمين متطلبات التعاقد المستدام شروط ومعايير التأهيل والتقسيم ومؤشرات الأداء وغيرها .
حوافز القطاع الأخضر طبقا لقانون الاستثمار رقم 72 خصم 30 % و 50 % لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة من التكاليف الاستثمارية.