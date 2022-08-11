مصدر بالجيزة يكشف موعد افتتاح محطة قطارات الصعيد ببشتيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر بمحافظة الجيزة، موعد افتتاح محطة قطارات الصعيد في منطقة بشتيل الجاري تنفيذ أعمالها الآن، لخدمة أهالي الصعيد وبحري.

وقال المصدر لمصراوي، إنه من المقرر افتتاح المحطة الأضخم بنهاية 2022 الجاري، لتكون جاهزة بالكامل مطلع 2023، لخدمة الركاب من أهالي الصعيد وبحري والمناشي، وذلك بهدف تخفيف الضغط على محطة مصر -رمسيس-.

وأشار المصدر، إلى أنه وفقا لوزارة النقل، فقد تم اختيار منطقة بشتيل لإنشاء محطة سكك حديد صعيد مصر وورش القطارات الرئيسية ومركز صيانة شامل بها نظرا لما تتمتع به من مقومات على رأسها، وقوعها في منطقة وسطية بين محطتى سكك حديد "رمسيس والجيزة" وكونها تقع فى محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر.

وكانت محافظة الجيزة، نشرت "فيديو" عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" يكشف التفاصيل الكاملة محطة قطارات الصعيد بمنطقة بشتيل، وأبرز الخدمات التي سستقدمها للمواطنين على النحو التالي:

1- تم إنشاء المحطة في منطقة بشتيل، وبجوار محور عرابي وقسم المنيرة الغربية بحي شمال الجيزة.

2- تُقام المحطة على مساحة 57 فدانًا، وهي ملتقى لعدد من الخطوط سواء خطوط الصعيد أو المناشي

3- الهدف من إنشاء محطة قطارات الصعيد ببشتيل هو تخفيف الضغط عن محطة رمسيس.

4- يبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 170 ألف راكب يوميًا.

5- تضم المحطة محور عرابي ومحور 26 يوليو الجديد والقديم، ومحور الفريق كمال عامر، ومحطات (شارع ومترو عرابي والمونوريل الجاري إنشاؤها والأتوبيس الترددي، وسفاري بالجيزة وشارع السودان وقريبة من الطريق الدائري).

6- تعتبر المحطة نقطة تجمع لعدد كبير من خطوط النقل لخدمة زوار وركاب المحطة.

7- يتم تنفيذ المحطة، على أعلى مستوى من التكنولوجيا والتطور الحديث على مستوى العالم.

8- تضم المحطة ماكينات لطبع التذاكر للمواطنين منعا للتزاحم، وعدد كبير من شبابيك التذاكر لخدمة المواطنين.

9- من المقرر أن تستقبل المحطة 5 آلاف زائر في وقت واحد لقطع التذاكر.

10- المحطة من الأعلى على شكل مثلث فرعوني ما يعطيها شكل جمالي.

10- تضم المحطة مزار سياحي ومسلات فرعونية وبهو ضخم وسقف زجاجي على غرار المتاحف المصرية وهرم زجاجي على ارتفاع 40 مترا، كونها تنفذ على شكل فرعوني.

11- جار تنفيذ الهرم الزجاجي، ليأخذ بهو المحطة بالكامل وسيضاء إضاءة طبيعية لأن الشمس بالأعلى ستضئ المكان بشكل جمالي.

12- يقع في منتصف الهرم الزجاجي 2 أسانسير على شكل مسلات فرعونية بداخلها الأسانسير، منقوش على المسلات اللغة الهيروغليفية وتاريخ وتوقيت بناء المحطة تاريخ السكة الحديد.

13- يضم الطابق الأعلى للمحطة مول تجاري كبير على مساحة المحطة يخدم جميع الزوار والركاب قبل ركوب القطار.

14- المحطة متكاملة وذكية ومتكاملة وتضم ورش للقطارات والجرارات والعربات ومغسلة للعربات.

15- الهدف من إنشاء الأعمدة الضخمة بالمحطة هو إعطاء الانطباع الفرعوني ذات طابع فرعوني وتضم نقوش فرعونية وكرانيش جمالية

16- تضم المحطة ما يقرب من 12 خطًا للقطارات وبها أرصفة كثيرة لتسع كل القطارات المذكورة.

17- يربط بالمحطة أنفاق تحت الأرض لربط كل المحاور المرورية حولها، وهي على شكل مثلث من الأعلى، وربط جراج المحطة بأنفاق المحاور.

18- تقدم المحطة، خدمات لذوي الهم والاحتياجات الخاصة وتضم أسانسيرات وسلالم خاصة بهم بداية من الدخول للمحطة وحتى الوصول للقطار.

19-تضم المرحلة الثانية للمحطة، إنشاء فندق لخدمة زوار المحطة.

20- سيتم استغلال المنطقة المجاورة للمحطة في منطقة مطار إمبابة القديم، إنشاء عمارات سكنية متكاملة.