94 برجاً سكنياً.. مخطط تطوير جزيرة الوراق - فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك "فيديو" مخطط تطوير جزيرة الوراق ولقاء رئيس الوزراء ومحافظ الجيزة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، وذلك بإجمالي 94 برجا سكنيا.

وكانت الحكومة أعلنت في بيان رسمي، آخر تطورات تنفيذ مخطط تطوير جزيرة الوراق، موضحة أن نحو 71 % من الجزيرة أصبحت في ملكية هيئة المجتمعات العمرانية، حيث يوجد 888.65 فدان أصبحت تحت حيازة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنسبة 71% من إجمالي مساحة الجزيرة، التي تبلغ نحو 1295.5 فدان، وبدأت بالفعل أعمال التطوير.

وبلغ عدد المنازل التي تم نقل ملكيتها، أو جار نقل ملكيتها، 2458 منزلاً، وتم استلام أراضي الأوقاف بالكامل عدا مساحة 23.5 قيراط، كما تم استلام 32.5 فدان من الأراضي أملاك الدولة، البالغ مساحتها 68 فداناً، ومتبقي استلام 35.5 فدان.

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن خطة تطوير جزيرة الوراق تتضمن في المرحلة العاجلة منها، تنفيذ 94 برجاً سكنياً، تضم 4092 وحدة سكنية، حيث يتم حالياً تنفيذ 40 برجاً، بإجمالي 1744 وحدة سكنية.

جدير بالذكر، جزيرة الوراق، تعتبر من أهم الجزر النيلية المصرية حيث تقع في قلب النيل على مساحة من 1400 إلى 1600 فدان بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وهي واحدة من 255 جزيرة، إلا أنها الأكبر في المساحة، ويحدها من الشمال محافظة القليوبية، ومحافظة القاهرة من الشرق، والجيزة من الجنوب.

وكانت الجزيرة تعتبر محمية طبيعية حتى صدر قرار وزاري بإخراجها من قائمة المحميات بقرار من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، ويعتمد سكانها على حرفتي الزراعة والصيد كمصدر دخل رئيسي لهم، وأهم المحاصيل التي تزرع فيها البطاطس والذرة والخضروات المختلفة.