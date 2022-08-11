الجيزة: تشميع 5 محلات وإزالة 12 كشك وفاترينة بـ 4 مناطق- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

شهدت محافظة الجيزة، حملات مكبرة لتحقيق الانضباط بالشارع ورفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام وذلك بالتعاون مع الأجهزة الامنية بقطاع أمن الجيزة وشرطة المرافق.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود حي شمال الجيزة وشرطة المرافق في تنفيذ حملة مكبرة بقطاع إمبابة بمنطقة الكيت كات وخلف مسجد خالد بن الوليد والتى أسفرت عن إزالة عدد ١٢ كشك وفاترينة مقامة بالمخالفة بنهر الطريق ورفع عدد ٣٥٠ حالة إشغال ثابتة ومتحركة.

وفي مركز العياط تم رفع ٢١٨ حالة إشغال وتحرير ٥ قرارات غلق وتشميع وتحرير ٣٥ محضر إشغال طريق، بالإضافة إلى قيام حي بولاق الدكرور بتحرير 76 محضر للمحلات العامة لعدم الالتزام بمواعيد الغلق مع رفع 684 حالة إشغال للباعة والمنشأت التجارية والمقاهي.