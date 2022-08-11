"عمال العرب": سد النهضة الإثيوبي يهدد الأمن المائي المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أكد المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب المنعقد اليوم الأربعاء بالعاصمة السورية دمشق، بمشاركة ممثلين عن اتحادات عمالية من 12 دولة عربية، وبمشاركة عمالية مصرية تضم قيادات مصرية تمثل اتحادات مهنية عربية ونقابات عامة على ضرورة دعم موقف الدول العربية فيما يخص الأمن المائي العربي وخاصة على الساحة الدولية فيما يخص سد النهضة الإثيوبي الذي يهدد الأمن المائي المصري وسد إليسو التركي الذي يهدد الأمن المائي العراقي.

وانعقدت في العاصمة السورية دمشق فعاليات المجلس المركزي في دورته العادية الثانية بعد المؤتمر العام الرابع عشر برئاسة الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب جمال القادري.

وجاء في البيان الختامي، أن المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بدورته العادية الثانية المنعقدة في الجمهورية العربية السورية ويؤكد التزامه بمسيرة النضال الوطني والمشروع للشعب العربي الفلسطيني ودعم قضيته من أجل التحرر من الاحتلال الاسرائيلي الغاشم، ويؤكد المجلس وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في المواجهات التي تحصل يومياً على أرض فلسطين العربية وإدانته للعدوان الاسرائيلي الغاشم على غزة المقاومة ورفض التطبيع.

وطالب المجلس الأمم المتحدة ومجلس الأمن العمل على إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الصهيوني وإيقاف بناء المستوطنات وإزالة جدار الفصل العنصري ووقف كافة الأعمال لتغيير ديموغرافية وجغرافية مدينة القدس.

وأكد المجلس، دعمه لسوريا ولمواقفها الوطنية والقومية الثابتة والمبدئية في جهودها لمكافحة الإرهاب والحفاظ على سيادتها الوطنية ووحدة شعبها وأراضيها وحقوقها، كما يدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الشعب السوري وخاصة قصف مطار دمشق الدولي والعديد من المنشآت السورية ومواصلته لاحتلال الجولان السوري المحتل.

وأعلن المجلس عن إدانة وفضح ممارسات قوات الاحتلال الصهيونية العنصرية وانتهاكها لحقوق الإنسان ومحاولة فرض القانون الصهيوني على المواطنين العرب السوريين في الجولان المحتل إدانة الاعتداءات التركية على أراضي الجمهورية العربية السورية.

وأكد المجلس وقوفه إلى جانب اليمن الشقيق لتعزيز سيادته على أراضيه وترسيخ وحدته الوطنية ودعوته للفرقاء السياسيين لتغليب لغة الحوار لحل المشاكل العالقة.

وطالب المجلس، المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة وهيئة الأمم المتحدة وكافة هيئاتها والمنظمات الدولية المعنية الإسراع لتقديم المساعدات الدولية (غذاء - دواء) اللازمة للشعب اليمني لإنقاذه من شبح الجوع والمرض والمساهمة في توفير مقومات الاستقرار الأمني والسياسي للمساهمة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب.

وأكد المجلس المركزي، دعمه لكافة مكونات الشعب الليبي في مكافحة الإرهاب، داعيا كل الفرقاء السياسيين في ليبيا إلى الاحتكام للحوار الوطني الشامل لتحقيق المصالحة الوطنية والاتفاق على بناء الدولة الليبية الحديثة التي تحترم حقوق وواجبات كافة مواطنيها للحفاظ على وحدة ليبيا أرضاً وشعباً.

ودعا المجلس المركزي كافة الأطراف اللبنانية إلى تعزيز الحوار فيما بينهم بعيداً عن التجاذبات السياسية للتوافق الداخلي بما يؤمن وحدة لبنان وسلامة أراضيه وبناء دولته وتعزيز أمنه واستقرار سيادته ودعم حق لبنان في استعادة أراضيه المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفر شوبا من الاحتلال الإسرائيلي وحقه الطبيعي في الاستفادة من ثروته النفطية والتأكيد على وحدة جيشه وشعبه ومقاومته.

وأكد المجلس مطالبة الحكومات العربية والمنظمات النقابية والشعبية والمهنية العربية بدعم لبنان وتوفير كل مقومات الصمود لعمال وشعب لبنان مادياً ومعنوياً وفك الحصار الجائر المفروض عليه.

ودعا المجلس إلى دعم ومساندة عمال وشعب العراق ويدين الممارسات والعمليات الإرهابية من قبل الإرهابيين في اغلب المدن العراقية، معلنا دعم وتعزيز وحدة الحركة العمالية العراقية وذلك دعماً للاتفاق بين الاتحادات العمالية العراقية لتعزيز وحدتهم النقابية.

وأكد المجلس على العمل لدى كافة الجهات الدولية والعربية للمطالبة برفع كافة أنواع الحصارات الجائرة التي تتعرض لها البلدان العربية على مختلف الصعد وخاصة قانون قيصر الجائر والمساهمة في العمل على تسهيل عودة المهجرين إلى ديارهم.