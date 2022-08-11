شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الخميس 11/8/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 3:44 ص

موعد صلاة الظهر 12:01 ص

موعد صلاة العصر 37: 3

موعد صلاة المغرب 6:42 م

موعد صلاة العشاء 8:06

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 3:45 ص

موعد صلاة الظهر 12:05

موعد صلاة العصر 3:44

موعد صلاة المغرب 6:48 م

موعد صلاة العشاء 8:14 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:38

موعد صلاة الظهر 11:56 م

موعد صلاة العصر 3:34 م

موعد صلاة المغرب 6:39 م

موعد صلاة العشاء 8:04 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:38

وقت صلاة الظهر 11:48

موعد صلاة العصر 3:22 م

وقت صلاة المغرب 6:27 م

وقت صلاة العشاء 7:48 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 3:51 ص

موعد صلاة الظهر 11:54 ص

موعد صلاة العصر 23: 3

موعد صلاة المغرب 6:30 م

موعد صلاة العشاء 7:48