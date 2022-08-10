شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: تحديد موعد المرحلة الثانية للتنسيق بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيد عطا، المشرف على مكتب التنسيق التعليم العالي، إن التسجيل في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات يبدأ من غد الخميس، وحتى 15 أغسطس، بإجمالي 118 ألف طالب.

ونصح عطا، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئولتي" مع الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، بالتأني في كتابة الرغبات قائلا "على سبيل المثال لو هتلتحق بإعلام، اكتب كل كليات الإعلام الموجودة، عندك 75 رغبة مش هتخسر حاجة، مع إمكانية تعديل الرغبات خلال 5 أيام من تسجيل الرغبات"، متابعا "أحيانا نفاجأ بعد إعلان النتيجة بعدم تسجيل الطلاب لبعض الرغبات".

وتابع أن الجامعات تتيح خدمة تسجيل الرغبات إلكترونيا بالمجان، فضلا عن توفيرها مرشدين لمساعدة الطلاب، لافتا إلى أن عملية التسجيل تتم جغرافيا.

وأشار إلى أن موعد المرحلة الثانية للتنسيق سيحدد بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى، مردفا "من حق كل طالب يقدم في مكتب التنسيق ويتم الترشيح وفقا للمجموع، والتوزيع مرتبط بعدد الأماكن المتوفرة في كل كلية".

وأكمل: "موقع التنسيق سيبدأ من 9 صباح الخميس، مع إتاحة العمل خلال 24 ساعة، وحتى الطلاب الحاصلين على نسبة 50% سيتاح لهم الالتحاق بثلاث كليات بينها، الحقوق ودار علوم والخدمة الاجتماعية".