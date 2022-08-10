بالأسماء والمناصب.. التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات لضباط النظام بالجيزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حصل "الخليج 365" على التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات الداخلية لقطاع النظام بمديرية أمن الجيزة التي اعتمدها اللواء هشام أبو النصر.

تولى اللواء أمين كمال مساعد فرقة الشمال، العميد محمد سيد مساعد فرقة الوسط، المقدم أحمد فوزي مفتش فرقة الوسط، المقدم محمد فؤاد لفرقة الشمال، اللواء محسن الجندي مساعد فرقة الهرم، العميد حسام الدين عاطف مساعد لفرقة الغرب، العميد عبدالله فوزي مفتش فرقة الهرم، وتصعيد العميد سمير رفعت ليشغل منصب مساعد فرقة الشرق، العميد هشام محمد إسماعيل ليشغل منصب مساعد فرقة الجنوب، الرائد محمد أسامة مشرف ليشغل منصب نائب مأمور مركز أبو النمرس، الرائد حازم وحيد ليشغل منصب مفتش فرقة الجنوب، نقل المقدم يسري شعبان إلى إدارة شرطة المرافق، وتصعيد الرائد طارق الضوي ليشغل منصب نائب مأمور إمبابة بدلا منه، نقل الرائد حاتم وحيد من قسم العجوزة إلى فرقة جنوب الجيزة، الرائد عمرو محمد حسن من فرقة الشمال إلى قسم الترحيلات، الرائد معتز أحمد لقسم العجوزة، الرائد محمد عبد القادر لقسم الوراق، النقيب عيد أبو العلا لقسم الوراق، النقيب محمد موسى لقسم الوراق، النقيب عاطف رشوان لمركز أوسيم.

وتضمنت أيضا تولي العميد هيثم حسام الدين مأمورا لقسم الطالبية، العميد وائل الجابري مأمورا لقسم العمرانية، المقدم محمد حافظ نائبا لقسم العمرانية، المقدم أحمد رفعت مفتش فرقة الهرم، المقدم أحمد فايز الهلالي منصب نائب مأمور قسم ثان أكتوبر، المقدم أحمد صبحي حماد نائب مأمور مركز أطفيح، المقدم محمد محمود بهي الدين منصب مأمور قسم الحوامدية قادما من مديرية أمن الفيوم، الرائد سيد محمود محمد لمركز شرطة الصف قادما من مديرية أمن الفيوم، النقيب محمد محسن حسانين لمركز شرطة البدرشين قادما من مديرية أمن القاهرة، نقل النقيب عثمان حافظ عثمان من قسم الحوامدية إلى قسم التخطيط، نقل الرائد مجدي إبراهيم خلف من مركز أطفيح إلى إدارة تأمين اكتوبر، النقيب أحمد سيد علي من مركز شرطة أطفيح إلى قسم أول زايد، النقيب محمود محمد أنيس من مركز البدرشين إلى تأمين المنطقة الأثرية، النقيب أحمد جمال إبراهيم من مركز البدرشين إلى قسم أول أكتوبر، النقيب أحمد أشرف يحيي من الإدارة العامة للمرور إلى مركز شرطة البدرشين، الملازم أول حازم أسامة عبد العظيم من مركز البدرشين إلى قسم حدائق أكتوبر.

كما شملت الحركة نقل المقدم أحمد حاتم إدارة حقوق الإنسان، نقل الرائد مصطفى نصر لإدارة الطرق والمنافذ، الرائد أحمد مصطفى للرقابة الجنائية، الرائد تامر عبد الجليل للإدارة العامة للمرور، النقيب هاني شاكر لقسم بولاق الدكرور، الرائد مصطفى طارق لقسم الهرم، الرائد طارق رمضان لقسم الجيزة، النقيب رائف صلاح لقوات أمن الجيزة، النقيب صبحي سليمان لقسم الهرم، النقيب محمد أسامة لقسم الواحات البحرية، النقيب كمال محمد لقسم شرطة الجيزة، النقيب يوسف محمد لقسم بولاق الدكرور، النقيب سيد محمد شلبي لقسم العمرانية، النقيب محمود سعد لقسم العمرانية، الملازم أول محمد عماد الدين لقسم الهرم، الملازم أول مي عماد لقسم الهرم، الملازم أول نورهان الأمير لإدارة الإعلام والعلاقات العامة، الملازم أول خالد طارق لقسم الطالبية، الملازم أول محمد السباعي لإدارة شرطة النجدة، الملازم أول أحمد خليل عبد الرحمن لإدارة تأمين أكتوبر، الملازم أول محمد أحمد قسم لقسم شرطة الجيزة.