محامي "الأهلي" يقدم طلبًا للنائب العام لمنع مرتضى منصور من السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تقدم المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، بطلب إلى النائب العام لمنع سفر مرتضى منصور خارج البلاد، بعد صدور حكم محكمة مستأنف الاقتصادية بالحبس شهر بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وقال محمد عثمان، محامي النادي الأهلي، إن محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم قضت بتعديل الحكم على مرتضى منصور بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من الحبس سنة إلى شهر مع الشغل والنفاذ.

وكتب عثمان، عبر حسابه الرسمي بـ (الفيس بوك)، اليوم الأربعاء، أن الحكم صدر في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية في القضية المرفوعة من الأهلي لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، يتهم فيها المحكوم عليه بالسب والقذف والطعن في عرضه وخدش سمعه عائلته.

كانت محكمه جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي، قضت في وقت سابق بحبس مرتضى منصور سنه مع الشغل واستأنف المتهم أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحكمها المتقدم.

وقال "عثمان" في تصريحات لمصراوي إن الحكم حضوري وصدر من محكمة استئنافية -ثان درجة- فلابد من تنفيذه وعلى وزارة الداخلية إلقاء القبض عليه أو تسليم نفسه لتنفيذ الحكم.

وأوضح محامي الخطيب أن القضية الصادر فيها حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ غير المنظورة اليوم وقدمت طلب للمحكمة لضم القضيتين.