تخفيض المصابيح خلال اجتماعات الحكومة ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

أكد مصدر رفيع المستوى بمجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، عقد اجتماعه اليوم مع مجلس المحافظين واجتماعات أخرى، بخفض المصابيح الكهربائية داخل قاعة الاجتماعات، تنفيذا لخطة الدولة بترشيد الكهرباء.

وكان رئيس الوزراء، أعلن منذ أيام عن خطة الدولة لترشيد الكهرباء وذلك بسبب تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، واتجاه الحكومة نحو إعلان عدد من الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية؛ بهدف توفير الغاز الطبيعي لتصديره للخارج وزيادة العائد من النقد الأجنبي.

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