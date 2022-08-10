حدث في 8 ساعات| قواعد التصوير بالشوارع وقطع المياه عن 21 منطقة بالقاهرة في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بقواعد التصوير الشخصي في الشوارع، وتفاصيل خطوات التقديم على تظلم على نتيجة الثانوية العامة، وإعلان شركة المياه قطع الخدمة عن 21 منطقة بالقاهرة السبت المقبل.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

حظر 3 أمور وموافقة لمكانين.. ننشر قواعد التصوير الشخصي في الشوارع

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الذي حمل رقم 2720 لسنة 2022، بشأن قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة.

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الرسوم والرابط.. 8 خطوات لتقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عبر محركات البحث "جوجل" منذ إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، عن خطوات التقديم للتظلم من نتائج الثانوية العامة، حيث تستقبل وزارة التربية والتعليم، تظلمات الثانوية العامة على النتيجة.

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لمدة 14 ساعة.. قطع مياه الشرب عن 21 منطقة بالقاهرة السبت المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن 21 منطقة في نطاق المحافظة، وذلك اعتبارًا من يوم السبت المقبل، في تمام الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة مساء نفس اليوم ولمدة 14 ساعة.

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السعر والفئات الممنوعة.. تفاصيل توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية بـ"فاكسيرا"

بدأت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية الرباعي في مقر الشركة بالعجوزة، وفروعها في المحافظات والقاهرة الكبرى.

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200 طبيب يطالبون الحكومة بزيادة أعداد الأطباء المقيمين بقصر العيني

تقدم 208 أطباء حديثي التخرج بطب قصر العيني، بشكاوى إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عبر بوابة الشكاوى الحكومية، يتضررون فيها من عدم توافر درجات مالية كافية بمستشفيات قصر العيني الجامعية، الأمر الذي اضطرت معه إدارة المستشفيات إلى الإعلان عن شغل وظائف أطباء مقيمين بأقل من الأعداد التي تحتاجها الأقسام الإكلينيكية المختلفة.

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