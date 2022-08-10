قرض بدون فوائد.. الأوقاف تعلن ضوابط وشروط الحصول على القرض الحسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم للمرحلة الأولى من القرض الحسن لهذا العام المالي 2022/ 2023م وقدرها 15 مليون جنيه لنحو (1600) قرض حسن.

وأوضحت في بيان لها، الأربعاء، أن المرحلة الأولى بواقع (1200) للعاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها، و(400) للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام من غير العاملين بوزارة الأوقاف، وفق الضوابط التالية:

أولًا : العاملون بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها

أ- من أمضى خمس سنوات فأكثر في الخدمة، يكون مبلغ القرض بحد أقصى 15 ألف جنيه، وبالشروط التالية:

• ألا يجمع بين هذا القرض وأي قرض مصرفي آخر.

• ألا يكون عليه قرض من الأوقاف لم يكتمل سداده.

• أن تكون المدة المتبقية له في الخدمة عند نشر هذا الإعلان أكثر من ثلاث سنوات.

• يتم خصم المبلغ بواقع 300 جنيه شهريًّا، على 50 شهرًا، ويكون عدد أشهر الخصم حسب المبلغ الذي يتم صرفه.

• لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد.

فعلى الراغبين ملء النموذج التالي:

ب- من لم يستكملوا مدة خمس سنوات من تاريخ التعيين، يشترط ألا تقل مدة الخدمة عن ثلاث سنوات تعيينًا، ويتم صرف مبلغ قدره 6 آلاف جنيه، تخصم على أربعين شهرًا، بواقع 150 جنيهًا شهريًّا وبذات ضوابط البند (أ).

فعلى الراغبين ملء النموذج التالي:

ثانيًا : العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام

يتم صرف المبلغ حسب مدة الخدمة المتبقية بحد أقصى عشرة آلاف جنيه، وتخصم بواقع 300 جنيه شهريًّا، على ألا تقل المدة المتبقية في خدمة طالب القرض عن ثلاث سنوات عند نشر هذا الإعلان، وذلك بالضوابط التالية:

• ألا تقل مدة خدمة طالب القرض عن 15 سنة، وفقًا للقانون المنظم لذلك.

• ألا يجمع بين هذا القرض وأي قرض مصرفي آخر.

• لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد.

• إقرار بقبول تحويل المرتب لأي فرع من فروع بنك مصر.

فعلى الراغبين ملء النموذج التالي:

ملاحظات عامة:

1- القرض قرض حسن بدون أية رسوم أو فوائد أو مصاريف إدارية أو مقابل استمارة أو خلافه.

2- التقديم إلكتروني على موقع وزارة الأوقاف فقط، لمدة عشرة أيام من تاريخه.

3- بالنسبة لأصحاب الاستمارات السابق تقديمها ولم تفعل، سيتم إدراجها في هذه الخطة وفق الشروط والضوابط والأولويات المقررة ونسب الصرف لكل جهة.

4- عند انتهاء اللجنة المختصة من ترتيب الأولويات للمتقدمين ستطرح استمارة القرض مجانًا على الموقع لطبعها واستيفاء المطلوب وتسليمه لمديرية الأوقاف التابع لها العامل بالأوقاف، والتي يقع محل عمل الطالب من غير العاملين بالأوقاف بها.

أشارت إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإسهام مؤسسات الدولة في برامج الحماية الاجتماعية، ومن منطلق دور الوزارة في خدمة المجتمع تقرر تخصيص خمسين مليون جنيه للقرض الحسن سنويًا.

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